Brent petrolün varili 68,31 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 68,31 dolar

11.03.2021 09:47
Brent petrolün varili 68,31 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,31 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 68,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,89 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'de tüketici fiyat endeksinin beklenen seviyede gerçekleşmesi ve aşılama çalışmalarının ekonomiye katkısının kısa vadede hissedileceğine yönelik beklenti etkili oldu.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak üzere hayata geçirilecek 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanması da fiyatların yükselmesini sağladı. Paketin, cuma günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması bekleniyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, geçen hafta ABD'nin benzin stokları 11 milyon 900 bin varil azalarak 231 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti. Beklenti, stokların 3,5 milyon varillik düşüş göstermesiydi. Stokların beklenenden fazla düşmesi piyasalarda ulaşım kaynaklı talebin toparlandığı algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor. EIA verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 13 milyon 800 bin varil (yüzde 2,8) artarak yaklaşık 498 milyon 400 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 833 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 68,47 ile 68,58 dolar aralığının direnç, 68,28 ile 68,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Teksas, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 68,31 dolar - Son Dakika Ekonomi


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