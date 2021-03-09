Brent petrolün varili 68,38 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 68,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,05 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de Senato'nun 1,9 trilyon dolarlık destek paketini onaylamasının ardından küresel ekonomide toparlanma beklentilerinin artması etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada, destek paketinin ülke ekonomisinin canlanması için yeterli kaynak sağlayacağını, gelecek yıl tam istihdama dönülmesine yardımcı olacağını söyledi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta düştüğü öngörüsü ise ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Amerikan Petrol Enstitüsünün stok verileri bugün, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise yarın açıklanacak.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mevcut üretim kesintisine nisan ayında da devam etme kararı fiyatların yukarı yönlü seyrine katkı sağlamaya devam ediyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin artması dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki yükselişi belirli ölçüde kısıtlıyor.???????

Petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından Ras Tanura Limanı ve Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıların ardından arz kesintisi yaşanacağına dair endişeler de fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlıyor.

Yemen'de İran destekli Husilerin, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın petrol liman ve tesislerine düzenlediği saldırıların bölgede jeopolitik gerginliği artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı dün 71,38 dolara kadar yükselmişti. Bu rakam, Ocak 2020'den bu yanaki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçerken, 67,98 dolara ulaşan WTI ham petrolün varili ise Ekim 2018'den bu zamana kadarki en yüksek fiyatı gördü.

Brent petrolde teknik olarak 69,17 ile 70,09 dolar aralığının direnç, 68,25 ile 67,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.