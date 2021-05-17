Brent petrolün varili 68,52 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 68,52 dolar

17.05.2021 09:53
Brent petrolün varili 68,52 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 68,52 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 68,52 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 68,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 68,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Asya'da dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlamaların petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler etkili oldu.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 281 bin 386 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 106 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısının 24 milyon 965 bin 463'e yükseldiği ülkede, toplam can kaybı ise 274 bin 390'e ulaştı.

Uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yaptığı Hindistan'da, salgının büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtildi.

Japonya'da Kovid-19 vakalarının arttığı Hokkaido, Okayama ve Hiroşima eyaletleri, olağanüstü hal (OHAL) kapsamına dahil edildi. Böylelikle OHAL kapsamı, ülke geneli 9 eyalete genişletildi. Tüm bölgelerde 31 Mayıs'a kadar devam edecek OHAL kapsamında, restoran ve barların en geç saat 20.00'ye kadar açık kalmasına müsaade ediliyor, alkol satışına da izin verilmiyor.

Ülkede ayrıca, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro, Kovid-19 önlemleri kapsamında gerekli görülmesi halinde, deniz aşırı ülkelerden gelecek resmi yetkili sayısının 90 bine çekileceğini, vakaların artması halinde ise bu sayının da düşürüleceğini kaydetti.

Tayvan yönetimi ise cumartesi günü, son günlerde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamaların getirildiğini açıkladı. Yeni kısıtlamalar kapsamında, kapalı mekanlarda en fazla 5 kişinin bir araya gelebileceği, açık mekanlarda ise sosyal aktivitelerin 10 kişiyle sınırlandırıldığı bildirildi. Tayvan'da hükümet yetkilileri tam kapanma kararı vermemekle birlikte insanları evde kalmaları ve paniğe kapılmamaları konusunda uyarıyor.

Colonial Pipeline'ın devreye alınması endişeleri hafifletti

ABD'deki siber saldırıya uğrayan Colonial Pipeline boru hattının yeniden devreye alınmasının arz kaynaklı endişeleri hafifletmesi ise fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.

Houston'dan New York Limanı'na benzin ve diğer yakıtları taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri 7 Mayıs'ta siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. Yaklaşık 9 bin kilometrelik boru hattının perşembe günü faaliyete geçmesiyle tedarik sıkıntısı yaşanan istasyonlara kademeli olarak yakıt temini sağlanmaya devam ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,05 ile 69,58 dolar aralığının direnç, 68,52 ile 67,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Olağanüstü Hal, India, dolar, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 68,52 dolar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar Meteoroloji'den 36 il için uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın kuvvetli yağmur geliyor Meteoroloji'den 36 il için uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın kuvvetli yağmur geliyor Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı

Son Dakika Haberleri
09:54 Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu
09:42 Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı
09:39 İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir
09:36 Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı
09:28 Survivor 2021'de gözyaşları sel oldu! Aile ödülü için yarıştılar, geriden gelen takım kazandı
09:24 Can havliyle komşularına sığınan kadına tartıştığı oğlu ekmek bıçağıyla saldırdı
09:21 17 günlük tam kapanmanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu
09:17 Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı
09:14 Mustafa Ceceli, aşka geldi! Eşi Selin İmer'i öpücüklere boğdu
09:10 İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri
Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu         
09:55
Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı Modacı Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı sevgilisiyle barıştı         
09:43
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti         
00:31
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü         
22:41
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!         
16:46
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu         
16:20
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:12
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi?         
12:49
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 10:05:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 68,52 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement