Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 69,05 dolar
Son Dakika Ekonomi Haber

Brent petrolün varili 69,05 dolar

51 dakika önce

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,05 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 69,05 dolar, System.String[]
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,05 dolardan işlem görüyor.
Dün 70,31 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,71 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,94 azalışla 69,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,26 dolardan alıcı buldu.
ABD ile Çin arasında artan ticari gerginliğin küresel petrol talebini etkileyeceği endişeleri fiyatlarda düşüşe neden oluyor.
Piyasaların bugün beklediği Enerji Enformasyon İdaresi stok verileri ABD'de pazartesi gününün resmi tatil olması sebebiyle bir gün gecikmeli olarak perşembe günü yayımlanacak.
Brent petrolde teknik olarak 68,21 ile 68,36 dolar aralığının direnç, 67,91 ile 68,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:52 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi Amerikan denizaltısı buz dağına çarpınca bu hale geldi! Fotoğraflar ilk kez yayınlandı İlaç üreticisi Johnson & Johnson'a 17,5 milyar dolarlık ağrı kesici davası açıldı Huawei ve Apple'ın işlemcilerini TSMC üretecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 10:43:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brent petrolün varili 69,05 dolar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]