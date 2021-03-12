Brent petrolün varili 69,19 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 69,19 dolar

12.03.2021 10:17
Brent petrolün varili 69,19 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,19 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 69,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,56 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının yayılma hızı ve salgına yönelik aşılama çalışmalarının yetersiz kalması nedeniyle petrol talebinin zayıf kalacağı endişeleri etkili oldu.

Kovid-19'un yeni varyantlarının görülmesiyle birçok ülkede vaka sayıları artmaya devam ederken, bazı Avrupa ülkeleri AstraZeneca aşısının kullanımına ara verdiğini bildirdi.

Danimarka Sağlık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, aşının uygulandığı kişilerde ciddi oranda "kanda pıhtılaşma" görüldüğü yönünde şikayetler alındığı ifade edildi. İtalya İlaç Ajansı da AstraZeneca firması tarafından geliştirilen aşının bir serisine ait dozların ülke genelinde kullanımına yasak getirdi.

ABD'de destek paketinin onaylanması ve küresel petrol talebinin yılın ikinci yarısında toparlanacağı beklentisi ise fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

ABD'nin, Kovid-19 salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak üzere hayata geçireceği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından dün ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı.

Yılda 75 bin dolardan az kazanan bireylere 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanması öngörülen paketle, 14 Mart'ta süresi dolan işsizlik yardımları 6 Eylül'e kadar uzatılırken, haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı sağlanması planlanıyor. Eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, aşı dağıtımı, Kovid-19 testi, kira yardımı ve okullar için de finansman desteği yer alıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü dün yayımladığı raporda, salgınla mücadele kapsamında Avrupa ülkelerinde alınan geniş çaplı önlemler ve ABD'deki yüksek işsizlik oranlarının toparlanma sürecini yavaşlatması nedeniyle yılın ilk yarısında zayıf kalacak petrol talebinin, ikinci yarıda ekonomilerdeki olumlu etkinin tüketime yansımasıyla artacağı öngörüsünde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 70,31 ile 72,16 dolar aralığının direnç, 68,46 ile 66,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İşsizlik, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 69,19 dolar - Son Dakika Ekonomi


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