Son Dakika Haberleri: Brent Petrolün Varili 69,40 Dolar

Brent Petrolün Varili 69,40 Dolar

1 saat önce

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,40 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün Varili 69,40 Dolar, System.String[]
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,40 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,63 dolardan güne başlayan ve gün içinde 70,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,39 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,01'lik artışla 69,40 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,04 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin İran'a ve Venezuela'ya yaptırım kararı ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kısıntısı petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor.

Öte yandan ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin piyasaya beklenen güveni verememesi, fiyatların hızlı yükselişini engelliyor.

Bugün piyasalarda petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımlayacağı haftalık sondaj kulesi sayısı takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 69,32 ila 69,39 dolar aralığının direnç, 69,18 ila 69,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:28 Kaynak: AA

Teksas, Sabah, Ekonomi
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