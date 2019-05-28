Brent petrolün varili 69,88 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,88 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,88 dolardan işlem görüyor.



Dün 69,74 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 69,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,04 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretim kısma kararı ile ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle fiyatlar 70 dolar sınırını zorluyor.

Öte yandan, Kuveyt Petrol Bakanı Halid el-Fadıl, petrolde küresel stokların azalmasına rağmen talebin güçlü kaldığını belirtti. Fadıl, petrol piyasasında 2019 sonunda dengelenme beklediklerini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 68,70 ile 70 dolar aralığının direnç, 67,40 ile 65,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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