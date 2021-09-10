Üye Girişi
Brent petrolün varili 72,10 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 72,10 dolar

10.09.2021 10:33
Brent petrolün varili 72,10 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,10 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,10 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,96 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 72,10 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,70 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin benzin stoklarındaki büyük düşüşün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen talepteki büyümenin arzı geçeceği algısı etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede benzin stoklarının geçen hafta 7 milyon 200 bin varil azaldığını açıkladı. Ticari ham petrol stokları ise 1 milyon 500 bin varil azalarak beklentilerin altında bir düşüş kaydetti. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Çin'in stratejik petrol rezervlerinden piyasaya satış yapacağını açıklaması, yatırımcıların beklentilerini törpüleyerek fiyatların artışını kısıtladı.

Çin Devlet Rezervleri İdaresi dün yaptığı açıklamada, yüksek ham madde maliyetlerinin yerel rafineriler üzerindeki baskısını hafifletmek için ham petrol rezervlerini halka açık artırma yoluyla piyasaya süreceğini bildirdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun son verilerine göre, ülkede toplam 237,66 milyon varil ham petrol rezerv kapasitesine sahip dokuz depolama üssü mevcut. Uzmanlar, yapılacak ihalelerde bir seferde en fazla 10-15 milyon varil ham petrol satılacağını tahmin ediyor.

Dünyanın en büyük ikinci petrol ithalatçısı Çin'in bu kararı, ABD'nin Meksika Körfezi bölgesindeki en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Royal Dutch Shell'in bazı petrol teslimatlarını iptal etmesinden sonra geldi.

Bölgede faaliyet gösteren petrol şirketleri, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de yaşanan Ida Kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi'ndekindeki petrol üretim faaliyetlerine ara vermişti.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 76'sının, doğal gaz üretiminin ise yüzde 77'sinin hala kapalı durumda olduğunu bildirdi.

Ayrıca, havacılık alanında azalan yolcu sayısı ve bilet satışları da piyasalarda olumsuz bakışı güçlendirerek petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu.

American Airlines, United Airlines Holdings, Delta Air, Southwest Airlines ve JetBlue Airways gibi bazı ABD havayolu şirketleri, Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret ederek, bu yükseliş seyrinin seyahatteki toparlanmayı olumsuz etkilediği ve bilet satışlarının yavaşladığı konusunda uyarıda bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 72,24 ile 72,63 dolar aralığının direnç, 71,21 ile 70,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 72,10 dolar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar 11:45 Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı 11:36 Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var 11:34 Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var
Cep telefonu hırsızı, vücudundaki dövmeler sayesinde tespit edildi 11:21 Cep telefonu hırsızı, vücudundaki dövmeler sayesinde tespit edildi Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı 11:15 Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak 11:00 İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak
Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı 10:48 Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu 10:27 Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu

Son Dakika Haberleri
11:46 Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda
11:45 Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar
11:33 Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var
11:27 Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu
11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler
11:15 Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı
11:07 Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek
11:04 Son Dakika! Bugün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak
10:51 Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda         
11:46
50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti 50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti         
11:43
Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu         
11:35
Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu         
11:27
Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler         
11:17
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma         
10:47
Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum         
09:55
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız         
08:50
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı         
22:51
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü         
19:48
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 11:52:51. #1.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varili 72,10 dolar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement