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Brent petrolün varili 72,66 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 72,66 dolar

18.06.2021 09:31
Brent petrolün varili 72,66 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,66 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 72,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 72,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklamaları sonrası ABD dolarında süren artış etkili oluyor. Fed, Çarşamba günü olası faiz artırım adımlarının beklenenden önce başlayabileceğini açıklayarak 2023 yılını işaret etmişti. Ancak komite daha önce mart ayında 2024 yılına kadar herhangi bir faiz artışının beklenmediğini belirtmişti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının şubat ayından bu yana ilk kez 11 bini geçmesi de piyasalarda talep toparlanmasına ilişkin olumsuz öngörülere neden olarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, geçen hafta perşembe günü 7 bin 393 olarak kayıtlara geçen günlük vaka sayısı bir hafta sonra yaklaşık yüzde 49 artışla 11 bin 7'ye yükseldi. Böylece ülkede 12 bin 27 vakanın tespit edildiği 19 Şubat'tan bu yanaki en yüksek vaka sayısı görüldü.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki ayı aşkın süredir devam eden "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan görüşmelere ilişkin olumlu açıklamaları da fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Arakçi, perşembe günü İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde "anlaşmaya hiç olmadığı kadar yakın" olduklarını ifade etti. Ancak görüşmelerde anlaşmaya varılması, İran'a yönelik petrol ambargosunun kaldırılmasıyla piyasalarda arz fazlası yaşanacağı endişelerini tetikliyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,71 ile 72,99 dolar aralığının direnç, 72,43 ile 72,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, England, dolar, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 72,66 dolar - Son Dakika Ekonomi


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