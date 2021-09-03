Üye Girişi
Brent petrolün varili 73,07 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 73,07 dolar

03.09.2021 10:00
Brent petrolün varili 73,07 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,07 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 73,07 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,89 dolardan alıcı buldu.

ABD stoklarındaki düşüş ve dolardaki değer kaybıyla yükselen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim artışı kararı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişelerin etkisiyle karışık seyir izliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 7 milyon 200 bin varil azaldı. Beklentinin üzerinde yaşanan düşüş dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede petrol talebinin artışa geçtiği sinyalini vererek piyasa güvenini artırdı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesi ise uluslararası alıcıları daha düşük fiyatlardan daha fazla ham petrol almaya teşvik ederek petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Öte yandan, OPEC+ grubunun daha önce belirlediği "ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretiminin her ay 400 bin varil artırılması" planına bağlı kalma kararı fiyatları baskılarken, piyasa yatırımcıları yeniden talepteki toparlanmaya ilişkin bilgi akışına odaklanmış durumda.

Kovid-19 salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanmayı ve küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesi ise piyasalarda bir risk unsuru olarak algılanmaya devam ediyor.

Piyasaların odağında bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporu yer alıyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,34 ile 73,81 dolar aralığının direnç, 72,87 ile 72,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Petrol, dolar, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 73,07 dolar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir 12:17 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir 12:04 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız 12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
Ağustos ayında fiyatı en fazla artan 11:48 Ağustos ayında fiyatı en fazla artan "salatalık", en çok düşen "çocuk tişörtü" oldu Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı 11:41 Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı 11:11 Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı
Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz 11:03 Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar 10:42 Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar

Son Dakika Haberleri
12:16 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir
12:13 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş
12:03 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı
12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
11:58 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:44 Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi
11:41 Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı
11:40 Vitor Pereira'dan özel karşılama! Sarı-Lacivertli takımın yeni transferleri ilk kez antrenmana çıktı
11:24 Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti
11:10 Hıncal Uluç, açtı ağzını yumdu gözünü! Şenol Güneş'e yönelik yaptığı eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı         
12:24
27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş         
12:14
Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor         
12:03
111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi         
11:58
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti         
11:25
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız         
10:17
Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi         
10:06
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
08:29
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı         
00:11
Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor         
22:21
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 12:28:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 73,07 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement