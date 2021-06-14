Üye Girişi
Brent petrolün varili 73,09 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 73,09 dolar

14.06.2021 10:04
Brent petrolün varili 73,09 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,09 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,09 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 73,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,27 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında süren aşılama programlarının hız kazanması sonucu seyahat kısıtlamalarının kalkması ve petrol talebine ilişkin iyimser görünüm fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.

Kuzey Amerika ile Avrupa'nın büyük bölümünde araç trafiğinin yoğunlaşması ve uçuşların artmasıyla jet yakıtı tüketimindeki yükseliş de fiyatlar üzerinde olumlu etki yarattı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) geçen hafta yayımlanan haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebinde yılın ikinci yarısı ve gelecek yıla ilişkin olumlu açıklamaları da fiyatların yukarı yönlü ivmesini destekledi.

Rapora göre, haziranda petrol talebi geçen aya oranla günlük 2,5 milyon varil, geçen yıla göre ise günlük 7,4 milyon varil artış gösterecek. Küresel petrol talebi ise bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,4 milyon varil (yüzde 6) artışla 96 milyon 400 bin varil seviyesine ulaşacak. Talep, gelecek yıl sonunda ise Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönecek ve bu yıla göre günlük 3,1 milyon varil artacak.

Öte yandan, ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının geçen yılın nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye gelmesi de fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 6 artarak 365'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 166 arttı.

Brent petrolde teknik olarak 73,10 ile 73,23 dolar aralığının direnç, 72,97 ile 72,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 73,09 dolar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi 11:21 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi 10:56 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı 10:38 Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın 10:33 Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi 10:17 Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını 09:53 Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek 09:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek

Son Dakika Haberleri
11:20 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı
11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak
10:59 Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı
10:55 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
10:49 Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı
10:38 Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı
10:33 Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın
10:16 Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi
A Milli Takımımız'ın EURO 2020'deki kader maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek A Milli Takımımız'ın EURO 2020'deki kader maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek         
11:22
Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor         
11:17
FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak         
11:08
Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı         
10:50
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
Otobüsle araç kafa kafaya çarpıştı, feci kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı Otobüsle araç kafa kafaya çarpıştı, feci kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı         
10:30
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz         
08:43
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti         
07:45
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti         
22:02
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 11:29:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brent petrolün varili 73,09 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement