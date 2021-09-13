Üye Girişi
Brent petrolün varili 73,47 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 73,47 dolar

13.09.2021 10:15
Brent petrolün varili 73,47 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,47 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 73,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 73,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ağustos sonunda ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol ve gaz üretiminin Ida Kasırgası sebebiyle sekteye uğramasından sonra yaşanan arz kesintileri etkili oldu.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 48'inin, doğal gaz üretiminin ise yüzde 54'ünün hala kapalı durumda olduğunu bildirdi.

Bölgedeki rafinerilerin daha önce yaşanan fırtınaların aksine, petrol üretimine daha hızlı geri dönmesi de talep artışına işaret ederek fiyatları destekledi. Fırtınadan etkilenen 9 Louisiana rafinerisinin çoğu cuma günü yeniden üretime başladı.

ABD'nin Meksika Körfezi bölgesindeki en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Royal Dutch Shell, kasırganın açık deniz platformlarına verdiği zarar nedeniyle bazı petrol teslimatlarını iptal etti. Uzmanlar bölgedeki üretimin normale dönmesinin haftalarca sürebileceğini öngörüyor.

Öte yandan, ülkenin artan petrol sondaj kulesi sayısı üretimin de artacağına işaret ediyor. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4 -10 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 7 artarak 401'e yükseldi.

Arz riskleri fiyat artışlarını kısıtlıyor

Geçen hafta Çin'in stratejik petrol rezervlerinden piyasaya satış yapacağını açıklamasıyla piyasada oluşan arz endişeleri petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeleri kısıtlamaya devam ediyor.

Çin'den bugün yapılan açıklamada, stratejik rezervlerden planlanan ham petrol satışlarının ayrıntılarının zamanı geldiğinde açıklanacağı ifade edildi.

Çin Devlet Rezervleri İdaresi, yüksek ham madde maliyetlerinin yerel rafineriler üzerindeki baskısını hafifletmek için ham petrol rezervlerini halka açık artırma yoluyla piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun son verilerine göre, ülkede toplam 237,66 milyon varil ham petrol rezerv kapasitesine sahip 9 depolama üssü bulunuyor. Uzmanlar, yapılacak ihalelerde tek seferde en fazla 10-15 milyon varil ham petrol satılacağını tahmin ediyor.

Piyasalar bu hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanacak petrol piyasası raporlarına odaklanacak. Uzmanlar, OPEC'in 2022 için petrol talebi tahminini aşağı yönlü revize edeceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,66 ile 73,97 dolar aralığının direnç, 72,92 ile 72,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 73,47 dolar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar 12:46 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 12:22 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor 12:17 İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi 11:58 Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor 11:53 Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum 11:28 Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum
4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı 11:15 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı 10:21 Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı

Son Dakika Haberleri
12:56 İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti
12:46 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar
12:29 Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık
12:19 Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi
12:17 İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor
12:12 Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var
12:00 Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı
11:57 Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi
11:54 Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı
11:48 Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz
İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti         
12:56
Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık         
12:29
Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi         
12:20
Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var         
12:13
Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı         
11:54
Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz         
11:48
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak         
11:00
Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı         
10:20
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler         
09:25
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi         
16:40
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 13:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varili 73,47 dolar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement