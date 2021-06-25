Brent petrolün varili 75,65 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,65 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 75,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,39 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında süren aşılama programlarının hız kazanması sonucu seyahat kısıtlamalarının kalkması ve yaz döneminin başlamasıyla beraber seyahatlerin de artışa geçmesi petrol talebine ilişkin iyimser görünüme olumlu yansıyarak fiyatlarda yukarı yönlü destek oluşturuyor.

Belçika hükümeti, 1 Temmuz'dan itibaren Kovid-19'a karşı iki doz aşı olmuş ve AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek kişilerin turistik seyahatlerine izin verme kararı aldı.

İngiltere ise geri dönüşlerde karantina kuralının uygulanmadığı "yeşil ülkeler listesine" Malta, İspanya'daki Balear Adası, Portekiz'deki Maderia Adası ve Barbados'un da dahil olduğu Karayip Adaları'nı ekledi.

"Trafik ışığı sistemi" adı verilen seyahat listesinde güncelleme yapan ülke, Eritre, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Moğolistan, Tunus ve Uganda'yı "kırmızı listeye" eklendi. Bu ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşlarına ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu karantina uygulanacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 1 Temmuz'da yapacağı toplantıya dair olumlu beklentiler de fiyatlardaki yükselişte etkili oldu. Ağustos itibarıyla uygulanacak kesinti miktarının görüşüleceği toplantıda, grubun üretim artışı konusunda temkinli davranması bekleniyor.

Uzmanlar, OPEC+'ın fiyatlarda ciddi dalgalanmalara sebep olmadan artan talebi karşılayacak seviyede bir artış gerçekleştireceği ve grubun ağustosta üretim artışına gideceği beklentisinin piyasalar tarafından zaten fiyatlandığı görüşünde.

Grup, 1 Haziran'daki toplantısında temmuz sonuna kadar günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı.

Ayrıca, dün ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler ile Beyaz Saray'ın, 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketi konusunda anlaşmaya vardığını açıklaması da piyasalardaki pozitif havayı destekleyen bir gelişme oldu.

ABD'de perşembe günü açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 19 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalarak 411 bin oldu. Söz konusu veriler, ekonomik toparlanmaya ve petrol talebi görünümüne ilişkin iyimserliği destekleyerek fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,80 ile 76,07 dolar aralığının direnç, 75,35 ile 75,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.