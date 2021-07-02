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Brent petrolün varili 75,78 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varili 75,78 dolar

02.07.2021 09:22
Brent petrolün varili 75,78 dolar, System.String[]

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,78 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 75,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,25 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına ilişkin perşembe günü yapacağı toplantıyı ertelemesi fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Grubun ağustos ile aralık ayları arasında petrol üretimini her ay günlük 400 bin varil artırması beklenirken, üretim politikasına yönelik piyasalarda oluşan belirsizlik fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, 31. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) ve 18. Bakanlar Toplantısı'na bugün devam edecek.

Grup, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını da kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının oluşturduğu talep belirsizliği ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19'un "delta" varyantının yayılımının hızlanması yeni bir dalgaya yol açabileceği endişelerini artırırken, bu kapsamda birçok ülkede tekrar alınan karantina önlemleri ile seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi petrol talebi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,89 ile 76,09 dolar aralığının direnç, 75,69 ile 75,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Teksas, Petrol, dolar, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varili 75,78 dolar - Son Dakika Ekonomi


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