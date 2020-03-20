Brent petrolün varili fiyatı 30 doların üstünü gördü - Son Dakika
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Brent petrolün varili fiyatı 30 doların üstünü gördü

6 saat önce

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yükselerek 30,31 dolara ulaştı.

Brent petrolün varili fiyatı 30 doların üstünü gördü, System.String[]

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yükselerek 30,31 dolara ulaştı.

Dün 29,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 13.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6 artışla 30,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 27,88 dolardan alıcı buldu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihi düşüşlerin görüldüğü petrol fiyatlarının yükselişinde merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi desteklemek için aldığı kararlar etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde tırmanan Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşlarına, orta bir yol bulunarak müdahale edilebileceğini açıklamasıyla petrol fiyatlarında yukarı yönlü yükseliş hız kazanıyor.

Öte yandan ABD, Çin ve Hindistan gibi petrol ithal eden ülkelerin, düşük petrol fiyatlarından yararlanarak stratejik petrol rezervlerini doldurma yoluna gitmesi fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi baskılamasından dolayı küresel büyüme tahmini neredeyse yarı yarıya düşürerek yüzde 2,5'ten yüzde 1,3'e çekmişti. Ayrıca petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, Brent petrolün fiyatının bu yıl varil başına ortalama 41 dolarda kalacağının beklendiği kaydedilmişti.

Brent petrolde teknik olarak 30,97 ile 31,66 dolar aralığının direnç, 30,28 ile 29,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:34 Kaynak: AA

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