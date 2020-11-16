Brent "yeni aşı" ile 44 doları aştı

" Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda aşı haberleri sonrası alıcıların iştahlı olduğu bir hafta geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.75 - 1.00 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 27,295 kg altın, 14,800 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."

Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti