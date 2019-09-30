Son Dakika Haberleri: Brent yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolarda
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Brent yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolarda

32 dakika önce

Brent ham petrolü, yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.02 düşüşle 55.34 dolardan işlem görüyor.

Brent yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolarda, System.String[]

Brent ham petrolü, yüzde 1.44 düşüşle 61.2 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.02 düşüşle 55.34 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.56 düşüşle 17.20 dolardan,

altın, yüzde 1.14 düşüşle 1,489.20 dolardan,

bakır, yüzde 0.13 düşüşle  2.594 dolardan,

platin, yüzde 3.75 düşüşle 901.00 dolardan ve

paladyum yüzde 1.02 düşüşle 1,636.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 440 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,822 lira oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:03 Kaynak: DHA
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