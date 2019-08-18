Son Dakika Haberleri: Brescia, Balotelli'yi transfer etti
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Brescia, Balotelli'yi transfer etti

20 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia, forvet oyuncusu Mario Balotelli ile anlaşma sağladı.

Brescia, Balotelli'yi transfer etti, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia, forvet oyuncusu Mario Balotelli ile anlaşma sağladı.
Brescia Klübü, 29 yaşındaki İtalyan oyuncu Balotelli ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Brescia'nın Balotelli'ye yıllık 1.5 milyon avro maaş vereceği öne sürüldü.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:54 Kaynak: AA
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