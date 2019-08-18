Brescia, Balotelli'yi transfer etti
20 dakika önce
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia, forvet oyuncusu Mario Balotelli ile anlaşma sağladı.
İtalya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:54 Kaynak: AA
Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia, forvet oyuncusu Mario Balotelli
ile anlaşma sağladı.
Brescia Klübü, 29 yaşındaki İtalyan oyuncu Balotelli ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Brescia'nın Balotelli'ye yıllık 1.5 milyon avro maaş vereceği öne sürüldü.
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