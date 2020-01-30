Brexit, 2019'da İngiliz otomotiv sektörünü vurdu

İngiltere'de otomotiv üretimi geçen yıl yüzde 14,2 azaldı.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, İngiltere'de toplam araç üretiminin 2019'da yüzde 14,2 düşüşle 1 milyon 303 bin 135 adede gerilediği bildirildi.

Açıklamada, 2010'dan bu yana en düşük üretim seviyesinin geçen yıl görüldüğü belirtilerek, İngiltere'nin iç pazara yönelik üretiminin geçen yıl yüzde 12,3 azalarak 247 bin 138 adede, ihracata yönelik üretiminin ise yüzde 14,7 düşerek 1 milyon 55 bin 997 adede gerilediği kaydedildi.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'de araç üretiminin son 10 yılın en düşük seviyesinde olması endişe verici. Sektörün yaşadığı belirsizlik dikkate alındığında, küresel rekabet gücümüzü artırmanın ve AB ile istekli bir şekilde serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlamanın zamanıdır. Bu anlaşma, otomotiv ürünlerinin gümrük ücretleri ve ek yükler olmadan alınıp satılabilmesini sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de üretilen her 10 araçtan 8'i ihraç edilirken, ihracatın yüzde 54,8'i AB üyesi 27 ülkeye yapılıyor.