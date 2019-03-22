Son Dakika Haberleri: Brexit 22 Mayıs'a ertelenebilir

Brexit 22 Mayıs'a ertelenebilir

50 dakika önce

AB, Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi.

Brexit 22 Mayıs'a ertelenebilir, System.String[]
AB, Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:21 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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