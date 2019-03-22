Brexit 22 Mayıs'a ertelenebilir
50 dakika önce
AB, Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi.
AB
, Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:21
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