Brexit: AB, İngiltere'den ticaret anlaşması görüşmelerinin takvimini uzatmasını istedi

Avrupa Birliği liderleri, Brexit ( İngiltere'nin AB'den çıkışı) sonrası ticari ilişkileri düzenleyecek bir anlaşma üzerinde uzlaşmak için İngiltere ile görüşmelerin sürmesini istedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir ticaret anlaşması için müzakerelere 15 Ekim'e kadar süre vermişti.

Perşembe günü Brüksel'de başlayan iki günlük AB Liderleri Zirvesi'nin ilk gününde Brexit konusunu görüşen AB liderleri, ilerlemenin anlaşmaya varmak için yeterli olmadığını ifade etti ve İngiltere'den anlaşmaya varmak için gerekli adımları atmasını istedi.

Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, Ekim sonuna kadar anlaşmaya varma amacıyla yeni ve yoğun müzakereler yapılması gerektiğini ifade etti.

İngiltere'nin Brexit Müzakerecisi David Frost ise AB'nin yaklaşımından "hayal kırıklığına uğradığını" ifade etti.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Frost, AB'nin bir anlaşmaya varmak için atılacak tüm adımları İngiltere'den beklediğini savunarak "AB'nin gelecekte bir ortaklığa ulaşmak için yoğun çalışmaya artık kararlı olmadığını görmek beni şaşırttı" dedi.

Frost, İngiltere Başbakanı Johnson'ın müzakerelerin geleceği ile ilgili yaklaşımını yarın açıklayacağını ifade etti.

Ticaret anlaşması için iki taraf da birbirinden, bazı kilit konularda tavizler vermesini istiyor.

Balıkçılık ve işletmelere verilecek devlet sübvansiyonlarının limitleri, bu konular arasında.

Varılması umut edilen anlaşma, Brexit geçiş sürecinin 31 Aralık'ta bitmesinin ardından ticari ilişkileri düzenleyecek.

İngiltere Başbakanı Johnson geçen ay yaptığı açıklamada, 15 Ekim itibarıyla bir ticaret anlaşmasına varılmazsa iki tarafın da bunu kabul ederek yoluna devam etmesi gerektiğini belirtmişti.

Lagarde: Anlaşmasız ayrılığın riskleri çok büyük

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da bir ticaret anlaşması yapılamamasının iki taraf için de çok kötü sonuçları olabileceğini belirterek "Anlaşmasız bir Brexit'in ticari tehlikelerinin büyüklüğü, İngiltere ve AB'yi eninde sonunda bir ticari anlaşma yapmaya itecektir" dedi.

Lagarde, masada "çok büyük egoların" ve sektörel fikir ayrılıklarının olduğunu bildiğini, yine de anlaşma konusunda umutlu olduğunu ifade etti.