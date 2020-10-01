Brexit: AB, İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı - Son Dakika
BBC

Brexit: AB, İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı

Avrupa Birliği (AB), Avam Kamarası'nın İç Piyasa Yasa Tasarısı'nı onaylaması nedeniyle İngiltere hakkında yasal işlem başlattı.

Brexit: AB, İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Avam Kamarası'nın İç Piyasa Yasa Tasarısı'nı onaylaması nedeniyle İngiltere hakkında yasal işlem başlattı. AB yetkilileri, Lordlar Kamarası'nda da görüşülecek tasarının uluslararası hukukun ve Brexit Anlaşması'nın tek taraflı ihlali anlamına geldiğini söylüyor.

AB'nin kararını duyuran Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'den, sorunlu gördükleri hükümlerin Eylül ayı sonuna dek çıkarılmasını istediklerini hatırlattı.

İngiltere'nin bu taleplerini yerine getirmediğini belirten Komisyon Başkanı, "Tasarının bu haliyle kabul edilmesi İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolüne aykırıdır" dedi.

Ursula von der Leyen, "Komisyon İngiliz hükümetine resmi tebligat gönderme kararı aldı. Bu tebligat, hukuku ihlal sürecinin ilk aşaması" diye konuştu.

İngiltere'nin, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun resmi şikayet mektubunu yanıtlaması için bir ay süresi var.

AB, konuyu birliğin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı'na taşıyabilir. İngiltere, AB'den ayrılsa da geçiş döneminde mahkemenin kararlarına uymak zorunda. Ancak AB'de birçok konunun mahkmeye taşınmadan çözüldüğü ve Avrupa Adalet Divanı'ndaki hukuki sürecin yıllarca sürebileceği biliniyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklaması sonrası İngiliz Sterlini, euro ve dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybetti.





İngiltere, 2016'da AB'den ayrılık kararıyla sonuçlanan Brexit referandumundan yaklaşık 3,5 yıl sonra 31 Ocak'ta AB'den ayrıldı.

Bu tarihte yıl sonuna dek sürecek olan 11 aylık geçiş dönemi başladı.

İngiltere ve AB, geçiş dönemi sonrası nasıl bir ilişki kuracaklarına ilişkin olarak ise henüz anlaşmaya varamadı.

31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşma olmadan ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

Kuzey İrlanda

Brexit Anlaşması'na göre, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda'nın AB'yle gümrük birliği sürecekti.

AB'nin tepkisini çeken İç Piyasalar Yasa Tasarısı, Brexit Anlaşması'nın en kritik unsurlarından Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin değişiklik yapılmasını da öngörüyor.

Protokol, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından birlik üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırların kurulmamasını engelleyecek hukuki garantiler içeriyor.

İç Piyasalar Yasa Tasarısı ise Kuzey İrlanda'dan Britanya adasına gelecek olan mallar üzerinde ek gümrük kontrolleri yapılmamasını öngörüyor.

Tasarı ayrıca İngiliz hükümetine, İngiltere ile AB'nin ticaret anlaşması üzerinde mutabakat sağlayamaması halinde, 1 Ocak itibarıyla malların serbest dolaşımıyla ilgili yürürlüğe girecek kuralları değiştirme ya da "uygulamama" yetkisi tanıyor.

Brexit: AB, İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı

Avrupa Birliği, Yasa Tasarısı, İngiltere, Brexit, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:12

Son Dakika Dünya Brexit: AB, İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü önlemeye yönelik geliştirilen burun spreyinin güvenli olduğu raporlandı Barcelona, Ajax'tan Sergino Dest'i kadrosuna kattı Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Hindistan'da aynı gün içerisinde iki genç kadının tecavüz sonucu ölmesi infial yarattı Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor         
16:45
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu         
15:31
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "idam" açıklaması: Düzenleme bana gelirse onaylarım         
15:23
Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi         
14:58
TBMM destek mesajı verdi! Özel oturuma sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi davet edildi TBMM destek mesajı verdi! Özel oturuma sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi davet edildi         
14:28
Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı         
13:48
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 17:22:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brexit: AB, İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei