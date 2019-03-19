Brexit anayasal krize dönüştü
1 saat önce
İngiltere parlamento başkanı Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söyledi.
İngiltere
parlamento başkanı Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söyledi. Krizi aşmak için parlamentoda yeni dönem başlatılabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:40
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