Son Dakika Haberleri: Brexit anayasal krize dönüştü

Brexit anayasal krize dönüştü

1 saat önce

İngiltere parlamento başkanı Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söyledi.

Brexit anayasal krize dönüştü, System.String[]
İngiltere parlamento başkanı Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söyledi. Krizi aşmak için parlamentoda yeni dönem başlatılabilir.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:40 

Parlamento, İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Tahtından Eden Paladyum Durdurulamıyor! Rekor Fiyata Ulaştı Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı Son Dakika! Usta Oyuncu Ümit Yesin Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 13:03:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brexit anayasal krize dönüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]