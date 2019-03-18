Brexit anlaşması 3. kez parlamentoda
1 saat önce
İki kez reddedilen Brexit anlaşması bu hafta bir kez daha parlamentonun önüne gelecek.
İki kez reddedilen Brexit anlaşması bu hafta bir kez daha parlamentonun önüne gelecek. Anlaşma kabul edilirse AB
'den Brexit için 30 Haziran'a kadar erteleme talep edilecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:55
Gülben Ergen, "12 Milyon Dolara Kiralık Katil Tuttu" İddialarını Tiye Aldı!
Eşini Öldürdü, Cesediyle Saatlerce Dolaşıp Polise Teslim Oldu
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?