Son Dakika Haberleri: Brexit anlaşması 3. kez parlamentoda

Brexit anlaşması 3. kez parlamentoda

1 saat önce

İki kez reddedilen Brexit anlaşması bu hafta bir kez daha parlamentonun önüne gelecek.

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İki kez reddedilen Brexit anlaşması bu hafta bir kez daha parlamentonun önüne gelecek. Anlaşma kabul edilirse AB'den Brexit için 30 Haziran'a kadar erteleme talep edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:55 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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