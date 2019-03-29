Son Dakika Haberleri: Brexit Anlaşması 3'üncü Kez Reddedildi

Brexit Anlaşması 3'üncü Kez Reddedildi

1 saat önce

- Brexit anlaşması 3'üncü kez reddedildiLONDRA - İngiltere Avam Kamarası üçüncü kez Brexit anlaşmasını reddetti.

- Brexit anlaşması 3'üncü kez reddedildi

LONDRA - İngiltere Avam Kamarası üçüncü kez Brexit anlaşmasını reddetti. Milletvekilleri 12 Nisan tarihine kadar bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varamazsa, İngiltere Avrupa Birliğinden anlaşmasız olarak çıkacak.
İngiltere Avam Kamarası hükumetin isteği üzerine Avrupa Birliğinden ayrılma anlaşması Brexit'i görüşmek için toplantı. Hazırlanan anlaşma, 286'ya karşı 344 hayır oyuyla reddedildi. Avrupa Birliğiyle yapılan anlaşmaya göre İngiltere 12 Nisan tarihinde çıkması gerekiyor. İngiliz parlamenterler bir anlaşma üzerinde anlaşamazlarsa, İngiltere AB'den anlaşmasız ayrılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:22 Kaynak: İHA

İngiltere, Güncel
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