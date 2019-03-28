Son Dakika Haberleri: Brexit anlaşması bir kez daha oylanacak

Brexit anlaşması bir kez daha oylanacak

1 saat önce

Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verdi.

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Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:37 

Ekonomi
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