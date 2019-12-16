Brexit anlaşması cuma günü İngiliz Parlamentosu'na sunulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brexit anlaşması cuma günü İngiliz Parlamentosu'na sunulacak - Son Dakika

Brexit anlaşması cuma günü İngiliz Parlamentosu'na sunulacak

6 saat önce

İngiltere'de hükümetin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) anlaşmasını bu hafta parlamentoda oylamaya sunacağı belirtildi.

Brexit anlaşması cuma günü İngiliz Parlamentosu'na sunulacak, System.String[]

İngiltere'de hükümetin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) anlaşmasını bu hafta parlamentoda oylamaya sunacağı belirtildi.

Bir Başbakanlık Sözcüsü, Brexit ile ilgili yasa tasarısının cuma günü yeni seçilen Avam Kamarası'nın gündemine geleceğini söyledi.

Brexit anlaşması, erken seçimden zaferle çıkan ve tek başına iktidara gelen yeni Muhafazakar Parti hükümetinin ilk yasa tasarısı olacak.

650 üyeli Avam Kamarası'nda 365 sandalyesi olan Başbakan Boris Johnson'ın daha önceki girişimlerinin aksine bu sefer herhangi bir sorunla karşılaşmadan anlaşmayı geçirmesi bekleniyor.

Anlaşmanın kabulüyle 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılacak olan İngiltere ile birlik arasındaki müzakereler bir süre daha devam edecek. Taraflar bu kez, ticaret anlaşması ve her alandaki ilişkilerinin geleceği için masaya oturacak.

Johnson, teknik olarak 2022'ye kadar devam edebilecek müzakerelerin 2020 bitmeden tamamlanmasını istiyor.

Brexit süreci

İngiltere 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avam Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

Johnson, AB ile vardığı anlaşmanın parlamentoda görüşülememesi nedeniyle yasalar gereği AB'den Brexit'in 31 Ocak 2020'ye kadar ertelenmesini istemeye mecbur kalmıştı. AB üyesi ülkeler de bu talebe onay vermişti.

İngiliz Başbakan, parlamentodaki düğümü çözebilmek için 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesini istemişti.

Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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