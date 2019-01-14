Son Dakika Haberleri: Brexit Anlaşması Oylaması Beklenirken Avrupa Piyasaları Düşüşte

Brexit Anlaşması Oylaması Beklenirken Avrupa Piyasaları Düşüşte

38 dakika önce

– Avrupa'da hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık parlamentosunda yarın oylanacak Brexit anlaşması beklenirken, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Brexit Anlaşması Oylaması Beklenirken Avrupa Piyasaları Düşüşte, System.String[]
Avrupa'da hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık parlamentosunda yarın oylanacak Brexit anlaşması beklenirken, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Günün ilerleyen saatlerinde Avam Kamarası'nda bir konuşma yapacak olan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in, parlamentonun anlaşmasız bir Brexit seçeneği karşısında, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma konusunu rafa kaldırmayı tercih edebileceğini söylemesi bekleniyor.

Diğer yandan, AB'nin Birleşik Krallık'a, İrlanda sınır maddesine ilişkin bir dizi güvence veren bir mektup göndereceği iddia edildi.

Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde durum şöyle;

FTSE yüzde 0.56,

DAX yüzde 0.70,

CAC yüzde 0.85 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.11 kazanımla 1.1474 düzeyinden, sterlin, dolar karşısında yüzde 0.10 kaybederek 1.2831 düzeyinden işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:07 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi
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