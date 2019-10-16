Son Dakika Haberleri: Brexit anlaşması: Tünelin sonunda ışık görünüyor mu?
Son Dakika Dünya Brexit anlaşması: Tünelin sonunda ışık görünüyor mu?

Brexit anlaşması: Tünelin sonunda ışık görünüyor mu?

1 saat önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılığını düzenleyen anlaşma için umut ışığı belirdi ancak İngiliz hükümeti ihtimallerin zayıfladığına işaret ediyor

Brexit anlaşması: Tünelin sonunda ışık görünüyor mu?, System.String[]

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılığını düzenleyen anlaşma için umut ışığı belirdi. AB tarafı anlaşmaya çok yakın olduklarını ancak İngiltere'nin bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti.


AB tarafının görüşünü doğrulayan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie anlaşma için umutlu olduğunu kaydetti ancak Fransa'nın tek pazarın korunması konusundaki "kırmızı çizgisinin" bulunduğunun altını çizdi.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:27 
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