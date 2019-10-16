Brexit anlaşması: Tünelin sonunda ışık görünüyor mu?

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılığını düzenleyen anlaşma için umut ışığı belirdi. AB tarafı anlaşmaya çok yakın olduklarını ancak İngiltere'nin bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti.



AB tarafının görüşünü doğrulayan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie anlaşma için umutlu olduğunu kaydetti ancak Fransa'nın tek pazarın korunması konusundaki "kırmızı çizgisinin" bulunduğunun altını çizdi.