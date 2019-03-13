Brexit Anlaşmasına Yine Red
10 dakika önce
İngiltere Parlementosunda yapılan Brexit Anlaşması oylaması 242 "Evet " oya karşı 391 "Hayır" oyu olarak reddedildi.
İngiltere
Parlementosunda yapılan Brexit Anlaşması oylaması 242 "Evet " oya karşı 391 "Hayır" oyu olarak reddedildi.
Oylama sonrası konuşma gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May
" Avrupa Birliği
bizden ikinci bir referandum olup olmayacağını öğrenmek isteyecektir. Brexiti ertelemek ise içinde bulunduğumuz sorunu kesinlikle çözüme kavuşturmayacaktır." sözleriyle İngiliz Parlementosunda ki konuşmasını sonlandırdı. İşçi Partisi
Lideri Jeremy Corbyn ise " Herhangi bir anlaşma olmadan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını istemiyoruz. Gerekirse genel seçimlere gidebiliriz." diyerek Theresa May hükümetinin değişmesi gerektiğini vurguladı.
Oylama başlamadan önce ise İngiliz Parlemento binasın önünde toplanan Brexit karşıtı ve Brexit yanlısı iki grup sloganlar atarak eylem gerçekleştirdiler. - LONDRA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:21 Kaynak: İHA
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