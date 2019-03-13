Brexit Anlaşmasının Reddedilmesiyle Asya Piyasaları Düştü
1 saat önce
– Asya hisse senedi piyasaları Birleşik Krallık parlamentosunun, Başbakan Theresa May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını reddetmesiyle, Brexit'in gerçekleşme tarihi olan 29 Mart'a 17 gün kala, yeni belirsizlikler eklemesiyle, düştü.
– Asya
hisse senedi piyasaları Birleşik Krallık
parlamentosunun, Başbakan Theresa May
'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını reddetmesiyle, Brexit'in gerçekleşme tarihi olan 29 Mart'a 17 gün kala, yeni belirsizlikler eklemesiyle, düştü.
Bunun yanında Honda
Motor Co. ABD
'de 1.1 milyon, dünyada ise 100 bin aracı hatalı hava yastıkları sebebiyle geri çağırdığını duyurdu.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.99,
Kospi Composite yüzde 0.41, Shanghai
Composite yüzde 1.01,
Shenzen Composite yüzde 2.57,
Hang Seng yüzde 0.53 ve
S&P yüzde 0.22 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:33 Kaynak: DHA
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