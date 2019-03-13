Son Dakika Haberleri: Brexit Anlaşmasının Reddedilmesiyle Asya Piyasaları Düştü

Brexit Anlaşmasının Reddedilmesiyle Asya Piyasaları Düştü

1 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları Birleşik Krallık parlamentosunun, Başbakan Theresa May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını reddetmesiyle, Brexit'in gerçekleşme tarihi olan 29 Mart'a 17 gün kala, yeni belirsizlikler eklemesiyle, düştü.

Brexit Anlaşmasının Reddedilmesiyle Asya Piyasaları Düştü, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları Birleşik Krallık parlamentosunun, Başbakan Theresa May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını reddetmesiyle, Brexit'in gerçekleşme tarihi olan 29 Mart'a 17 gün kala, yeni belirsizlikler eklemesiyle, düştü.

Bunun yanında Honda Motor Co. ABD'de 1.1 milyon, dünyada ise 100 bin aracı hatalı hava yastıkları sebebiyle geri çağırdığını duyurdu.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Nikkei yüzde 0.99,

Kospi Composite yüzde 0.41,

Shanghai Composite yüzde 1.01,

Shenzen Composite yüzde 2.57,

Hang Seng yüzde 0.53 ve

S&P yüzde 0.22 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:33 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Asya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'nun Eski Basın Danışmanından Dikkat Çeken Paylaşım Barış Üregül'den Boşanmak İsteyen Asya Engin Üregül, "Mağdurum" Diyerek Sitem Etti

İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti Doçentlik Başvuruları Sadece E-devlet Üzerinden Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brexit Anlaşmasının Reddedilmesiyle Asya Piyasaları Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]