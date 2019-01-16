Son Dakika Haberleri: Brexit Anlaşmasının Reddedilmesiyle Asya Borsaları Düştü

Brexit Anlaşmasının Reddedilmesiyle Asya Borsaları Düştü

32 dakika önce

Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını büyük farkla reddetmesinin ardından Asya borsaları geriledi.

Brexit Anlaşmasının Reddedilmesiyle Asya Borsaları Düştü, System.String[]
Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını büyük farkla reddetmesinin ardından Asya borsaları geriledi.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği yönetim organlarıyla birlikte oluşturduğu Brexit anlaşması dün yapılan oylamada, 202 kabul oyuna karşılık, 432 oyla reddedildi. Brexit'in reddedilmesinin ardından, piyasalarda gözler bugün TSİ 22: 00'de yapılacak Birleşik Krallık hükümeti hakkındaki güven oylamasına odaklandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün Çin verileriyle yüzde 1.5 yükseldikten sonra bugün hafif geriledi.

Çin hisse senedi piyasası bugün yüzde 0.1 geriledi.

Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 0.6 geriledi.

ABD borsaları ise dün yüzde 1.0'in üzerinde kazanımlarla kapandı. Buna göre;

Dow Jones yüzde 0.65 artışla  24,065.5 puandan,

S&P 500 yüzde 1.07 artışla 2,610.30 puandan,

Nasdaq yüzde 1.71 artışla 7,023.83 puandan,

Bovespa yüzde 0.44 düşüşle  94.055.7 puandan kapandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:13 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Asya, Ekonomi
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