Brexit: Anlaşmasız çıkışı engelleyen ve uzatma sağlayan yasalar Lordlar Kamarası'nda onaylandı
1 saat önce
İngiltere'de anlaşmasız Brexit'i engelleyen ve erteleme talep edilmesini sağlayacak olan yasa tasarıları Avam Kamarası'nın ardından Lordlar Kamarası'nda da kabul edildi.
İngiltere'de anlaşmasız Brexit'i engelleyen ve erteleme talep edilmesini sağlayacak olan yasa tasarıları Avam Kamarası'nın ardından Lordlar Kamarası'nda da kabul edildi.
Böylece tasarılar pazartesi günü Kraliçe tarafından imzalanacak ve parlamento 14 Ekim'e kadar askıya alınmadan önce yasalaşmış olacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:15
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