Brexit Avrupa'nın savunma ve güvenliğini nasıl etkileyecek?
1 saat önce
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden çıkması anlamına gelen Brexit'in gerçekleşmesi halinde bunun Avrupa güvenlik ve savunmasına ne gibi etkileri olabilir? Uzman ve kurumsal görüşler ile Euronews Türkçe konuyu araştırdı.
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden çıkması anlamına gelen Brexit'in gerçekleşmesi halinde bunun Avrupa güvenlik ve savunmasına ne gibi etkileri olabilir?
Yeni Komisyon ve yeni Parlamentosu ile AB bir sonraki kurumsal döngüsünün başlangıcında. Bu da üye olan 27 ülke hükümetini geleceğin küresel dünyasında birliğin rolüne, ağırlığına ve kendi başına hareket etme kapasitesine ilişkin sorgulamalar yapmaya yöneltiyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:45
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