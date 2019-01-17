Brexit "B Planı" Oylamasının Tarihi Açıklandı
1 saat önce
İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B Planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.
İngiltere
'de hükümetin Brexit konusundaki "B Planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak. Hükümet
yetkilileri Başbakan Theresa May
'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı "Brexit B Planı"nın, 29 Ocak'ta oylanacağını açıkladı.
İngiliz parlamentosu salı günü yapılan oylamada May'in AB
ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici bir çoğunlukla reddetmişti.
Parlamentonun daha önce aldığı karara göre May'in "B Planını" 3 iş günü içinde milletvekilleriyle paylaşması gerekiyor.
Muhalefet partileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren May'in, hazırlayacağı B Planı'nı pazartesi günü parlamentoda yapacağı konuşmada sunması öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:13 Kaynak: AA
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