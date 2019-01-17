Son Dakika Haberleri: Brexit "B Planı" Oylamasının Tarihi Açıklandı

Brexit "B Planı" Oylamasının Tarihi Açıklandı

1 saat önce

İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B Planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.

Brexit
İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B Planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.

Hükümet yetkilileri Başbakan Theresa May'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı "Brexit B Planı"nın, 29 Ocak'ta oylanacağını açıkladı.

İngiliz parlamentosu salı günü yapılan oylamada May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici bir çoğunlukla reddetmişti.

Parlamentonun daha önce aldığı karara göre May'in "B Planını" 3 iş günü içinde milletvekilleriyle paylaşması gerekiyor.

Muhalefet partileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren May'in, hazırlayacağı B Planı'nı pazartesi günü parlamentoda yapacağı konuşmada sunması öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Hükümet, İngiltere, Güncel
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