Brexit Bakanı: Anlaşmasız Brexit Uyarılarını Dikkate Alıyoruz
1 saat önce
– Birleşik Krallık Brexit Bakanı Stephen Barclay, Perşembe günü Parlamento'da yaptığı konuşmada, anlaşmasız bir Brexit konusundaki belirsizliklerden şikayet eden iş dünyasının endişelerini "ciddiye aldığını" belirtti.
– Birleşik Krallık
Brexit Bakanı Stephen Barclay, Perşembe günü Parlamento
'da yaptığı konuşmada, anlaşmasız bir Brexit konusundaki belirsizliklerden şikayet eden iş dünyasının endişelerini "ciddiye aldığını" belirtti.
Airbus CEO
'sunun sözlerini ciddi bir uyarı olarak gördüğünü söyleyen Barclay, "Airbus CEO'su Enders ve iş dünyasının geri kalanı, anlaşmasız bir Brexit konusundaki belirsizliklerin giderilmesini bekliyorlar ve bu yüzden Başbakan May
'i destekliyorlar" dedi.
Airbus CEO'su Tom Enders sabah saatlerinde, "Burada büyük fabrikalarımız olduğu için hareket edemeyeceğimizi ve daimi olarak Birleşik Krallık'ta kalacağımızı düşünenler yanılıyorlar" demişti. - İstanbui
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:27 Kaynak: DHA
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