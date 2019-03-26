Brexit Bakanlığı'ndan parlamentoya: Gerçekçi olun
1 saat önce
İngiltere'de Brexit Bakanlığı, parlamentoya "gerçekçi" olma ve Brexit konusunda "hayata geçirilebilecek" seçenekleri değerlendirme çağrısı yaptı.
İngiltere'de Brexit Bakanlığı, parlamentoya "gerçekçi" olma ve Brexit konusunda "hayata geçirilebilecek" seçenekleri değerlendirme çağrısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:37
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