Son Dakika Haberleri: Brexit Bakanlığı'ndan parlamentoya: Gerçekçi olun

Brexit Bakanlığı'ndan parlamentoya: Gerçekçi olun

1 saat önce

İngiltere'de Brexit Bakanlığı, parlamentoya "gerçekçi" olma ve Brexit konusunda "hayata geçirilebilecek" seçenekleri değerlendirme çağrısı yaptı.

Brexit Bakanlığı'ndan parlamentoya: Gerçekçi olun, System.String[]
İngiltere'de Brexit Bakanlığı, parlamentoya "gerçekçi" olma ve Brexit konusunda "hayata geçirilebilecek" seçenekleri değerlendirme çağrısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:37 

İngiltere, Ekonomi
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