Son Dakika Haberleri: Brexit belirsizlikleri etkisiyle Avrupa piyasaları düştü
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Brexit belirsizlikleri etkisiyle Avrupa piyasaları düştü

8 dakika önce

– Brexit ve küresel ticaret endişeleri etkisiyle çekimser davranan yatırımcılar etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlmelerde düştü.

Brexit belirsizlikleri etkisiyle Avrupa piyasaları düştü, System.String[]
– Brexit ve küresel ticaret endişeleri etkisiyle çekimser davranan yatırımcılar etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlmelerde düştü.
Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu, anlaşmasız bir Brexit'in ekonomik etkilerine firmaların hazır olmaması sebebiyle ülkenin oldukça ciddi sonuçlara maruz kalacağını söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.4,
DAX yüzde 0.74 ve
 - CAC yüzde 0.63 düştü.
Dolar, euro ve sterlin karşısında yatay.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:42 Kaynak: DHA
Avrupa, Ekonomi
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