Brexit belirsizlikleri etkisiyle Avrupa piyasaları düştü
8 dakika önce
– Brexit ve küresel ticaret endişeleri etkisiyle çekimser davranan yatırımcılar etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlmelerde düştü.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:42 Kaynak: DHA
– Brexit ve küresel ticaret endişeleri etkisiyle çekimser davranan yatırımcılar etkisiyle Avrupa
hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlmelerde düştü. Birleşik Krallık
Sanayi Konfederasyonu, anlaşmasız bir Brexit'in ekonomik etkilerine firmaların hazır olmaması sebebiyle ülkenin oldukça ciddi sonuçlara maruz kalacağını söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.4,
DAX yüzde 0.74 ve
- CAC yüzde 0.63 düştü.
Dolar, euro ve sterlin karşısında yatay.
- İstanbul
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