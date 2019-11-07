Son Dakika Haberleri: Brexit belirsizlikleri yatırımlar üzerinde baskı yaratıyor
Son Dakika Ekonomi Brexit belirsizlikleri yatırımlar üzerinde baskı yaratıyor

Brexit belirsizlikleri yatırımlar üzerinde baskı yaratıyor

6 saat önce

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere'de Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin özellikle yatırımlar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Brexit belirsizlikleri yatırımlar üzerinde baskı yaratıyor, System.String[]

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere'de Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin özellikle yatırımlar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faiz kararının ardından değerlendirmede bulunan Carney, "Belirsizlikten kaynaklanan karşı rüzgar küresel faiz oranlarını aşağı itiyor, sınırlı politika alanı konusundaki endişeleri artırıyor. Brexit'e ilişkin belirsizlikler özellikle iş yatırımları üzerinde baskı yaratıyor. İngiltere'de hane halklarının Brexit öncesinde tedbiren birikim yaptığı açık." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB ile üzerinde uzlaşılan anlaşmaya da değinen Carney, "Brexit anlaşması, anlaşmasız çıkış olasılığını dikkate değer şekilde azaltıyor. Brexit'te anlaşmasız çıkış ihtimalinin azalması İngiliz sterlini yükseltti." dedi.

Carney, ayrıca ekonominin arz kapasitesinin olmaması nedeniyle İngiliz ekonomisini büyümesinin sınırlı olabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Merkez Bankasından bugün yapılan açıklamada, BoE Para Politikası Kurulunun, politika faizinin yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirilmişti.

İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:04 Kaynak: AA
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