Brexit: Boris Johnson erteleme talebini sabote etmekten dolayı hapse girebilir
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson erteleme talebi ile Brüksel'e gönderdiği ilk mektubun ardından kendi aksi görüşlerini yazdığı mektup başına sorun açabilir.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson erteleme talebi ile Brüksel'e gönderdiği ilk mektubun ardından kendi aksi görüşlerini yazdığı mektup başına sorun açabilir.
İskoçya'nın en kıdemli hakimi olan Lord Carloway de dahil toplam üç hakim Johnson'ın İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne verdiği "Erteleme kararı alınması durumunda bunu sabotaj etmeyeceğine dair" sözünü yerine getirmediğine dair iddiayı incelemeye aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:45
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