Son Dakika Haberleri: Brexit: Boris Johnson erteleme talebini sabote etmekten dolayı hapse girebilir
Son Dakika Dünya Brexit: Boris Johnson erteleme talebini sabote etmekten dolayı hapse girebilir

Brexit: Boris Johnson erteleme talebini sabote etmekten dolayı hapse girebilir

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson erteleme talebi ile Brüksel'e gönderdiği ilk mektubun ardından kendi aksi görüşlerini yazdığı mektup başına sorun açabilir.

Brexit: Boris Johnson erteleme talebini sabote etmekten dolayı hapse girebilir, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson erteleme talebi ile Brüksel'e gönderdiği ilk mektubun ardından kendi aksi görüşlerini yazdığı mektup başına sorun açabilir.


İskoçya'nın en kıdemli hakimi olan Lord Carloway de dahil toplam üç hakim Johnson'ın İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne verdiği "Erteleme kararı alınması durumunda bunu sabotaj etmeyeceğine dair" sözünü yerine getirmediğine dair iddiayı incelemeye aldı.

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Boris Johnson, İngiltere, Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:45 
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