Brexit: Brüksel'deki kritik görüşmelerde "büyük uçurumlar" giderilemedi - Son Dakika
BBC

Brexit: Brüksel'deki kritik görüşmelerde "büyük uçurumlar" giderilemedi

10.12.2020 02:47
Brexit: Brüksel'deki kritik görüşmelerde

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Brüksel’de yılsonuna kadar ticaret anlaşması sağlanması çabaları kapsamında akşam yemeğinde gerçekleştirdikleri görüşmelerden uzlaşma çıkmadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Brüksel'de yılsonuna kadar ticaret anlaşması sağlanması çabaları kapsamında akşam yemeğinde gerçekleştirdikleri görüşmelerden uzlaşma çıkmadı.

İngiltere Başbakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, iki taraf arasındaki "büyük uçurumların giderilemediğini" ancak tıkanıklığın Pazar gününe kadar aşılması için görüşmelerin "güçlü bir kararlılıkla" devam edeceğini söyledi.

İngiltere, 2020 başında Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden resmen ayrıldı ve yılsonuna kadar geçerli olan geçiş döneminin ardından iki taraf arasında bir serbest ticaret anlaşması sağlanması için görüşmeler başladı.

Görüşmelerde balıkçılık, ticari işletmelere yönelik rekabet düzenlemeleri ve varılacak anlaşmanın hangi kurallara tabi olarak yürürlüğe sokulacağı konularında uyuşmazlık yaşanıyor.

Johnson, yaşanan uyuşmazlığın aşılması için Çarşamba günü Brüksel'e gitti ve von der Leyen ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık üç saat süren yemeğe iki tarafın başmüzakerecileri Michel Barnier ile Lord Frost da katıldı.

Görüşmelerin ardından yazılı bir açıklama yapan von der Leyen, tarafların "birbirinden çok farklı noktalarda" durduğunu söyledi.





BBC'nin Politika Editörü Laura Kuenssberg, akşamki görüşmelerin "kısacası kötü gittiğini" ve İngiltere'nin geçiş döneminin ardından AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılması olasılığına doğru "büyük bir adım atıldığını" aktardı.

İngiltere Başbakanlık kaynağı, akşam yemeğinde "görüşmelerde giderilemeyen büyük engellerle ilgili samimi bir değerlendirme yapıldığını" belirtti.

Kaynak, "İki taraf arasında çok büyük uçurumlar var ve bunların giderilip giderilemeyeceği halen net değil" diye konuştu.

Kaynaklar, iki tarafın da müzakere heyetlerine Perşembe günü çalışmalara kaldıkları yerden devam etmeleri talimatı verdiğini ve Johnson'ın "olası bir anlaşmaya giden yolların her birinin denenmesini istediğini" ifade etti.

Von der Leyen, Twitter üzerinden attığı mesajda, görüşmeleri "hareketli ve ilginç" olarak tanımladı ve her iki tarafında diğerinin pozisyonunu tam anlamıyla anladığını ancak birbirlerinden çok farklı noktalarda durduklarını belirtti.

Brüksel'e hareketinden önce bir açıklama yapan Johnson, AB'nin İngiltere karasularında balıkçılık faaliyetleri ve İngiltere'nin AB standartlarından ayrışması durumunda alınacak önlemlerle ilgili dayattığı koşulların "hiçbir başbakan tarafından kabul edilebilir olmadığını" söylemişti.

Varılacak bir anlaşmanın yılsonuna kadar her iki tarafın da onayından geçmesi gerekiyor.

Avam Kamarası Başkanı Sri Lindsay Hoyle, Parlamento'nun varılacak bir anlaşmayı değerlendirmek için 24 Aralık'taki Noel arifesine kadar çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Brexit: Brüksel'deki kritik görüşmelerde büyük uçurumlar giderilemedi
Brexit: Brüksel'deki kritik görüşmelerde büyük uçurumlar giderilemedi

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Son Dakika Dünya Brexit: Brüksel'deki kritik görüşmelerde 'büyük uçurumlar' giderilemedi - Son Dakika Dünya

BBC

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