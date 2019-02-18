Brexit Çatlağı Büyüyor: 7 Milletvekili İstifa Etti

İngiliz İşçi Partisi'nden 7 milletvekili, partinin Brexit ve antisemitizmle mücadele edemediğini söyleyerek, partiden istifa etti.

İngiliz İşçi Partisi'nden 7 milletvekili, partinin Brexit ve antisemitizmle mücadele edemediğini söyleyerek, partiden istifa etti.



İngiliz ana muhalefeti İşçi Partisi'nde Brexit çatlakları gözle görülmeye başlandı. Partinin Brexit ve antisemitizm politikalarından memnun olmayan 7 milletvekili, basın toplantısı düzenleyerek resmen istifa ettiklerini duyurdu. İşçi Partili milletvekilleri Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker ve Ann Coffey partiden istifa ettiklerini açıkladılar. Vekil Berger ayrılma sebebini açıklarken, partinin antisemitik bir hal aldığını söyleyerek partide kalmanın "utanç verici ve mahcup edici" olduğunu söyledi. İstifa eden vekillerin yeni bir oluşum kurmayacağı, parlamentoda bağımsızlar grubu içinde olacakları öğrenildi.



İstifa eden milletvekillerinden Chuka Umunna ise diğer partilere örnek olacak yeni bir politika oluşturacaklarını açıkladı.



İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn ise istifaları "hayal kırıklığı" olarak yorumladı.



İngiliz basını, geçen hafta 10 İşçi Partisi milletvekilinin Corbyn'in ikinci bir referandum çağrısında bulunmaması durumunda partiden istifa etmeye hazırlandıklarını iddia etmişti. - LONDRA

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