Son Dakika Haberleri: Brexit çıkmazı

Brexit çıkmazı

2 saat önce

İngiltere'nin önündeki en güçlü seçenek anlaşmasız ayrılık gibi gözüküyor.

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İngiltere'nin önündeki en güçlü seçenek anlaşmasız ayrılık gibi gözüküyor. Daralan takvim içinde anlaşmasız çıkış dışındaki hemen hemen tüm seçeneklerin ön koşulu Brexit tarihinin ertelenmesini gerektiriyor ki bu da göründüğünden çok daha zor...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:12 

Ekonomi
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