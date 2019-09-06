Son Dakika Haberleri: Brexit çıkmazının sürmesiyle avrupa piyasaları karışık
Son Dakika Ekonomi Haber

Brexit çıkmazının sürmesiyle avrupa piyasaları karışık

5 dakika önce

Avrupa hisse senedi piyasalarında, Brexit süreci belirsizliğinin etkili olmaya devam etmesiyle karışık bir seyir izlendi.

Brexit çıkmazının sürmesiyle avrupa piyasaları karışık, System.String[]

Avrupa hisse senedi piyasalarında, Brexit süreci belirsizliğinin etkili olmaya devam etmesiyle karışık bir seyir izlendi.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) Ekim ayında ayrılması için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, AB'den "tamamen anlamsız" bir Brexit ertelemesi talep etmektense "bir çukurda ölmeyi tercih edeceğini" söyledi.

İngiltere medyasında yer alan bazı haberlerde de İşçi Partisi'nin söz konusu erken seçimi Kasım ayına ertelemeye çalıştığını, seçimin daha erken yapılması durumunda parti lideri Jeremy Corbyn'in yeterli oy alamamasından endişeli olduğunu öne sürmüştü.

Ayrıca, yatırımcılar gün içinde Birleşik Krallık ve AB'den gelecek ekonomik verileri takip edecek.

Gelişmelerin ardından;

DAX yüzde 0.17 ile bir değişim göstermezken, DAX yüzde 0.17 yükseldi ve FTSE yüzde 0.27 düştü.

Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.08 artışla 1.1043 euroya yükselirken, sterlin ise dolar karşısında yatay seyrederek 1.2326 sterlinden işlem gördü.

Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı erteledi
Facebook dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: 217 milyon kullanıcının telefonu internette Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan çıkışı: O zaman mı alkışlanacaktık Zuhal Olcay, Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin partisine geç kalınca mekanı terk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:12:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brexit çıkmazının sürmesiyle avrupa piyasaları karışık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]