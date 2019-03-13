Son Dakika Haberleri: Brexit'e ikinci ret

Brexit'e ikinci ret

1 saat önce

İngiliz parlamentosu revize edilmiş Brexit anlaşmasını da reddetti.

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İngiliz parlamentosu revize edilmiş Brexit anlaşmasını da reddetti. Anlaşmanın reddedilmesi sonrası bugün parlamentoda "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin oylanması, bu teklifin de kabul edilmemesi durumunda yarın "Brexit tarihinin ertelenmesi" teklifinin görüşülmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:40 

Ekonomi
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