Brexit'e ikinci ret

İngiliz parlamentosu revize edilmiş Brexit anlaşmasını da reddetti.

İngiliz parlamentosu revize edilmiş Brexit anlaşmasını da reddetti. Anlaşmanın reddedilmesi sonrası bugün parlamentoda "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin oylanması, bu teklifin de kabul edilmemesi durumunda yarın "Brexit tarihinin ertelenmesi" teklifinin görüşülmesi bekleniyor.

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