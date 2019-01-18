Brexit'e Odaklanan Avrupa Piyasaları Güne Artışla Başladı
13 dakika önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları haftanın son işlem gününe, Brexit'e ilişkin belirsizlikler sürerken, artışla başladı.
– Avrupa
hisse senedi piyasaları haftanın son işlem gününe, Brexit'e ilişkin belirsizlikler sürerken, artışla başladı. Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
, hükümetin anlaşmasız bir Brexit'i reddedecek yetkiye sahip olmadığını söyledi ve anlaşmasız çıkışın da bir seçenek olduğunu söyledi.
Bunun yanında ABD
Başkanı Donald Trump
, ülkesinde hükümetin geçici olarak kapalı olması sebebiyle, ABD delegelerinin Davos Ekonomi
Forumu'na katılmayacağını duyurdu.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
DAX yüzde 0.90,
FTSE yüzde 0.70 ve
CAC yüzde 0.85 arttı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 Kaynak: DHA
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