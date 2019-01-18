Son Dakika Haberleri: Brexit'e Odaklanan Avrupa Piyasaları Güne Artışla Başladı

Brexit'e Odaklanan Avrupa Piyasaları Güne Artışla Başladı

13 dakika önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları haftanın son işlem gününe, Brexit'e ilişkin belirsizlikler sürerken, artışla başladı.

Brexit'e Odaklanan Avrupa Piyasaları Güne Artışla Başladı, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları haftanın son işlem gününe, Brexit'e ilişkin belirsizlikler sürerken, artışla başladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, hükümetin anlaşmasız bir Brexit'i reddedecek yetkiye sahip olmadığını söyledi ve anlaşmasız çıkışın da bir seçenek olduğunu söyledi.

Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde hükümetin geçici olarak kapalı olması sebebiyle, ABD delegelerinin Davos Ekonomi Forumu'na katılmayacağını duyurdu.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

DAX yüzde 0.90,

FTSE yüzde 0.70 ve

CAC yüzde 0.85 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi
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