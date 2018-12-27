Brexit'e rağmen 3.7 milyar dolarlık anlaşma

Fransız Vinci grubu, İngiltere'nin en büyük ikinci havalimanı Gatwick'in yüzde 50.01'ini 3.7 milyar dolar bedelle satın alacak.

Fransız Vinci grubu, İngiltere'nin en büyük ikinci havalimanı Gatwick'in yüzde 50.01'ini 3.7 milyar dolar bedelle satın alacak. Anlaşma, Brexit belirsizliğinin sürdüğü bir ortamda gerçekleşmesiyle dikkat çekti.

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