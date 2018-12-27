Brexit'e rağmen 3.7 milyar dolarlık anlaşma
2 saat önce
Fransız Vinci grubu, İngiltere'nin en büyük ikinci havalimanı Gatwick'in yüzde 50.01'ini 3.7 milyar dolar bedelle satın alacak.
Fransız Vinci grubu, İngiltere'nin en büyük ikinci havalimanı Gatwick'in yüzde 50.01'ini 3.7 milyar dolar bedelle satın alacak. Anlaşma, Brexit belirsizliğinin sürdüğü bir ortamda gerçekleşmesiyle dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:14
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