Son Dakika Haberleri: Brexit'e rağmen 3.7 milyar dolarlık anlaşma

Brexit'e rağmen 3.7 milyar dolarlık anlaşma

2 saat önce

Fransız Vinci grubu, İngiltere'nin en büyük ikinci havalimanı Gatwick'in yüzde 50.01'ini 3.7 milyar dolar bedelle satın alacak.

Brexit'e rağmen 3.7 milyar dolarlık anlaşma, System.String[]
Fransız Vinci grubu, İngiltere'nin en büyük ikinci havalimanı Gatwick'in yüzde 50.01'ini 3.7 milyar dolar bedelle satın alacak. Anlaşma, Brexit belirsizliğinin sürdüğü bir ortamda gerçekleşmesiyle dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:14 

İngiltere, Ekonomi
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