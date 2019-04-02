Son Dakika Haberleri: Brexit'e yeni erteleme açıklaması

Brexit'e yeni erteleme açıklaması

1 saat önce

İngiltere Başbakanı May, "Bir anlaşmayla ayrılmak en iyi çözüm. Bu nedenle 50. maddeyi yeniden ertelemeye ihtiyacımız var." dedi.

Brexit'e yeni erteleme açıklaması, System.String[]
İngiltere Başbakanı May, "Bir anlaşmayla ayrılmak en iyi çözüm. Bu nedenle 50. maddeyi yeniden ertelemeye ihtiyacımız var." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:39 

Theresa May, Ekonomi
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