Brexit gerekçesiyle iflas talep etti
1 saat önce
Bölgesel havayolu şirketi Flybmi, Brexit sürecinin yarattığı belirsizliklerin Avrupa'da iş yapma kabiliyetini sekteye uğrattığı gerekçesiyle iflas talebinde bulundu.
Bölgesel havayolu şirketi Flybmi, Brexit sürecinin yarattığı belirsizliklerin Avrupa
'da iş yapma kabiliyetini sekteye uğrattığı gerekçesiyle iflas talebinde bulundu
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:50
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