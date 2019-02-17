Son Dakika Haberleri: Brexit gerekçesiyle iflas talep etti

Brexit gerekçesiyle iflas talep etti

1 saat önce

Bölgesel havayolu şirketi Flybmi, Brexit sürecinin yarattığı belirsizliklerin Avrupa'da iş yapma kabiliyetini sekteye uğrattığı gerekçesiyle iflas talebinde bulundu.

Brexit gerekçesiyle iflas talep etti, System.String[]
Bölgesel havayolu şirketi Flybmi, Brexit sürecinin yarattığı belirsizliklerin Avrupa'da iş yapma kabiliyetini sekteye uğrattığı gerekçesiyle iflas talebinde bulundu
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:50 

Ekonomi
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