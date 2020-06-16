Brexit görüşmeleri Temmuz'dan sonra yoğunlaştırılacak

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği, Brexit sonrası ilişkilerine ilişkin görüşmeleri Temmuz sonrasında yoğunlaştırma konusunda anlaştılar.

Bu konuda iki tarafın da kararlılığı, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin video-konferans yöntemiyle yaptıkları toplantının ardından açıklandı.

Avrupa Konseyi 'nin açıklamasında, "Taraflar, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık vatandaşlarının çıkarları için işleyecek bir ilişki oluşturmak için, çalışmak niyetinde olduklarının altını çizdiler. Taraflar ayrıca, Ayrılma Anlaşması'nın (Brexit) tam olarak ve zamanında uygulanmasına ilişkin kararlılıklarını teyit ettiler" denildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşik Krallık'ın, 1 Ocak 2021 olarak belirlenen ayrılma tarihinre bir uzatma talebi olmadığı da belirtildi.

Adaha önce AB ve Birleşik Krallık başmüzakerecileri Michel Barnier ve David Frost, karşılıklı olarak birbirlerini, Brexit görüşmeleri için yeterince çaba göstermemekle eleştirmişlerdi.